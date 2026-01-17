Oto tamirhanesinde sır ölüm: 2 arkadaş ölü olarak bulundu
Ordu’nun Ünye ilçesinde bir oto bakım servisinde çalışan genç usta ile arkadaşının cansız bedeni bulundu.
Kaynak: DHA / İHA
Olay, Ordu'nun Ünye ilçesi Yunus Emre Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde bulunan araç motor bakım servisinde meydana geldi.
1 / 8
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde kendilerinden haber alamayan yakınları ve iş yeri sahibi dükkâna geldi.
2 / 8
Kapının açılmasıyla birlikte iki kişinin yerde hareketsiz halde olduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 / 8
Yapılan kontrollerde, iş yeri çalışanı olduğu öğrenilen O.B.(27) ile yanında bulunan arkadaşı S.G.’in(24) hayatını kaybettiği belirlendi. S.G. hakkında ailesi tarafından daha önce kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. İki arkadaşın, bir aracı tamir etmek için dün akşam saatlerinde iş yerine geldikleri tahmin ediliyor.
4 / 8