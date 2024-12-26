Otobüs terminalinde kolinin içinden maymun çıktı

Koliyi almaya gelen kişiye tutanak hazırlandı

Bir süre sonra ise kolinin gönderildiği M.K., emanet odasına gelip koliyi almak istedi. M.K. hakkında, Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Doğa Koruma ekipleri tarafından tutanak hazırlandı. M.K, hayvanın kendisine hediye olarak gönderildiğini ve kutunun içerisinde ne olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.