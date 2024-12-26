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Otobüs terminalinde kolinin içinden maymun çıktı

Antalya'da şehirlerarası otobüs terminaline Ankara'dan gönderilen kolinin içerisindeki ''Rhesus'' türü maymun, x-ray cihazından geçtiği sırada fark edildi. Geçtiğimiz günlerde de İstanbul Havalimanı'nda bir kutunun içerisinde yavru goril ele geçirilmişti.

Kaynak: İHA
Otobüs terminalinde kolinin içinden maymun çıktı - Resim: 1

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne ilginç bir olay yaşandı. Ankara'dan otobüsle gönderilen bir koli, teslim alan olmayınca otogarın emanet odasına götürülmek istendi. Koli, gelen yolcu peronundan otogar içerisine götürüldüğü sırada x-ray cihazından geçirildi. 

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Otobüs terminalinde kolinin içinden maymun çıktı - Resim: 2

Cihazdan kolinin içinde bir canlı olduğunu fark eden güvenlik personelleri koli içerisinde ahşap delikli kutunun içinden maymun çıkınca neye uğradığını şaşırdı.

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Otobüs terminalinde kolinin içinden maymun çıktı - Resim: 3

Koliyi almaya gelen kişiye tutanak hazırlandı
Bir süre sonra ise kolinin gönderildiği M.K., emanet odasına gelip koliyi almak istedi. M.K. hakkında, Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Doğa Koruma ekipleri tarafından tutanak hazırlandı. M.K, hayvanın kendisine hediye olarak gönderildiğini ve kutunun içerisinde ne olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

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Otobüs terminalinde kolinin içinden maymun çıktı - Resim: 4

"Önce kedi sandık"
Maymunu fark den güvenlik personeli, "Görüntüden nasıl bir canlı olduğundan emin olamadım. Önce kedi sandık, ancak sonra maymun olduğunu keşfettik” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkına götürülen yavru maymun, sağlık kontrolünün ardından 15 gün rehabilitasyona alınacağı öğrenildi.

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