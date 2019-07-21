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  3. 21 Temmuz 2019 17:58

Otobüslerin arasına giren motosikletli dehşeti yaşadı

İstanbul'un Şişli ilçesinde önünde seyreden iki otobüsü geçmek için hız yapıp şerit değiştirirken kaza yapan motosiklet sürücüsü ölümden döndü. O anlar kameraya yansıdı.

Otobüslerin arasına giren motosikletli dehşeti yaşadı

Olay dün saat 13.00 sıralarında Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Mecidiyeköy yönünde ilerleyen motosiklet sürücüsü önünde orta ve sol şeritte ilerleyen Halk otobüsü ve İETT otobüsünü geçmek için aralarına girdi.

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Otobüslerin arasına giren motosikletli dehşeti yaşadı

Arkadan gelip şerit değiştiren motosikletli iki otobüsün arasında geçiş mesafesi kalmayınca frene bastı, bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli sol şeritte ilerleyen İETT otobüsünün yanına düştü.

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Otobüslerin arasına giren motosikletli dehşeti yaşadı

Otobüsün altında sürüklenen motosikletli acı içinde kıvranırken arkadan gelen bir motosikletli de kaza yapan motosiklete çarparak durabildi.

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Otobüslerin arasına giren motosikletli dehşeti yaşadı

Motosikletlinin otobüsün altında sürüklendiğini gören çevredekiler hemen yardıma koştu.

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