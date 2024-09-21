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  4. Otobüste panik anları... Oksijen tüpü açılınca yolcular kapıya hücum etti

Otobüste panik anları... Oksijen tüpü açılınca yolcular kapıya hücum etti

Bingöl'de özel halk otobüsüne oksijen tüpüyle binen bir kişi, oksijen tüpünün düşüp açılmasıyla büyük bir paniğe sebep oldu.

Otobüste panik anları... Oksijen tüpü açılınca yolcular kapıya hücum etti - Resim: 1

Bingöl'de öğle saatlerinde bir kişi, oksijen tüpü ile özel halk otobüsüne bindi.

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Otobüste panik anları... Oksijen tüpü açılınca yolcular kapıya hücum etti - Resim: 2

Yolcu tüpü ayaklarının arasına alırken, otobüs de hareket etti.

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Otobüste panik anları... Oksijen tüpü açılınca yolcular kapıya hücum etti - Resim: 3

Bir süre sonra kayan ve açılan oksijen tüpü, otobüsün içerisinde paniğe neden oldu.

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Otobüste panik anları... Oksijen tüpü açılınca yolcular kapıya hücum etti - Resim: 4

Çıkan ses nedeniyle neye uğradığını şaşıran şoför ile diğer yolcular, aracın durdurulmasının ardından panikle kendilerini otobüsten aşağı attı.

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