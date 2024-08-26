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Otobüste uyuyakalan yolcu uyanamayınca devreye polis girdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otobüste uyuyakalan bir vatandaş bir türlü uyanamayınca polis ekipleri harekete geçti.

Otobüste uyuyakalan yolcu uyanamayınca devreye polis girdi - Resim: 1

Kocaeli’de bir kişi uyuyakaldığı belediye otobüsünde bir türlü uyanmayınca devreye polis girdi.

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Otobüste uyuyakalan yolcu uyanamayınca devreye polis girdi - Resim: 2

Olay, İzmit’teki Doğu Kışla mevkisinde 70 numaralı otobüs içinde meydana geldi.

Otobüse yolcu olarak binen bir kişi koltukta sızdı.

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Otobüste uyuyakalan yolcu uyanamayınca devreye polis girdi - Resim: 3

Vatandaşların uyandırmaya çalıştığı genç adam bir türlü uyanmadı.

Şoförün ve yolcuların bütün uğraşlarına rağmen uyanmayan genç için polis ekiplerine haber verildi.

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Otobüste uyuyakalan yolcu uyanamayınca devreye polis girdi - Resim: 4

“GÜNAYDIN, OTEL PARASI ALACAĞIZ”

Otobüse gelen polis, genci “Günaydın. Otel parası alacağız. Gel, gir koluma. Gel bir elini yüzünü yıkayalım.” diyerek uyandırdı.

Polisin otobüsten indirdiği genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.

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