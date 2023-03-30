Otobüsün çaptığı engelli adam öldü! Feci kaza kamerada
Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan fiziksel ve zihinsel engelli Ramazan A. (40) halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı ise araç kamerasına yansıdı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan fiziksel ve zihinsel engelli Ramazan A.’ya, plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen halk otobüsü çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan A., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
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Araç kamerasına yansıyan kaza sonrası ismi açıklanmayan otobüs sürücüsü gözaltına alındı.
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