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  4. Otobüsün çaptığı engelli adam öldü! Feci kaza kamerada

Otobüsün çaptığı engelli adam öldü! Feci kaza kamerada

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan fiziksel ve zihinsel engelli Ramazan A. (40) halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı ise araç kamerasına yansıdı.

Otobüsün çaptığı engelli adam öldü! Feci kaza kamerada - Resim: 1

Kaza, dün öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan fiziksel ve zihinsel engelli Ramazan A.’ya, plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen halk otobüsü çarptı. 

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Otobüsün çaptığı engelli adam öldü! Feci kaza kamerada - Resim: 2

Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan A., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 

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Otobüsün çaptığı engelli adam öldü! Feci kaza kamerada - Resim: 3

Araç kamerasına yansıyan kaza sonrası ismi açıklanmayan otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

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Otobüsün çaptığı engelli adam öldü! Feci kaza kamerada - Resim: 4
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