Otogarda baba dehşeti: Kızına pompalı tüfekle ateş etti
Osmaniye Otogarı'nda bir kişi, kızını tüfekle vurdu. Yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken, saldırı anı kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
Olay, Osmaniye Yunus Emre Mahallesi Osmaniye Şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Otogarı'nda elinde tüfekle gelen baba, kızı N.K.'ye ateş etti.
O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.
Ayağından yaralanan N.K., Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
