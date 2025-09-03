  1. Anasayfa
  4. Otogarda baba dehşeti: Kızına pompalı tüfekle ateş etti

Osmaniye Otogarı'nda bir kişi, kızını tüfekle vurdu. Yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken, saldırı anı kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
Olay, Osmaniye Yunus Emre Mahallesi Osmaniye Şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Otogarı'nda elinde tüfekle gelen baba, kızı N.K.'ye ateş etti. 

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. 

Ayağından yaralanan N.K., Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

