Otogarda bayram yoğunluğu ! Ek seferlerde bile yer yok
Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği başladı. Tatillerini İstanbul dışında geçirecek olanlar yola çıkmaya başladı. Otobüs biletleri günler öncesinden tükenirken, otobüs firmaları ek seferler düzenliyor.
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili, yarın mesai bitimiyle başlıyor. Tatilini memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, otogarda yoğunluk oluşturdu. Yarından itibaren bayramın birinci gününe kadar otobüs biletlerinin tamamının satıldığı öğrenilirken, otobüs firmaları, yoğun talep olan şehirlere ek seferler koydu. Bazı hatlara konan ek seferlerdeki biletlerin de tükendiği ifade edildi.
Otobüs firması yetkilileri Türkiye'nin hemen her yerine yapılan seferlerde bayram nedeniyle çok büyük bir yoğunluk yaşanadığına dikkat çekti. Trakya ağırlıklı çalışan bir otobüs firmasının işletme müdürü Yavuz Kaya, yarından itibaren bayramın birinci gününe kadar bütün seferlerin dolu olduğunu söyledi.
BİLETLER TÜKENDİ
Kaya, "Bayram yoğunluğu yarından itibaren başlıyor. Yarından itibaren ek seferlerle yolculara yardımcı olmaya çalışacağız. Biletini almayanlar yakın yerlere ek seferlerle yer bulma ihtimali var. Ancak uzak mesafelere gidecekler için bilet bulmak zorlaşır. Bugün için bilet arayanlar ise, az sayıda bilet kaldı, onları alabilirler ama yarın için yerimiz yok. Bilet bulamayanlar, ilave otobüsleri beklemek zorundalar" dedi.
"BİLET BULAMAYANLAR İLAVE SEFERLERİ BEKLEMEK ZORUNDA"
Bir başka firmanın yetkilisi olan Ethem Yalçın ise bilet satın almayı son güne bırakanlar için, "Bileti olmayanları, ilave seferleri takip etmeli ancak bunun için mutlaka otagara gelmek zorundalar. Telefonla ya da internetle bilet bulamazlar" uyarısında bulundu.