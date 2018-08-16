Otogarda bayram yoğunluğu ! Ek seferlerde bile yer yok

BİLETLER TÜKENDİ

Kaya, "Bayram yoğunluğu yarından itibaren başlıyor. Yarından itibaren ek seferlerle yolculara yardımcı olmaya çalışacağız. Biletini almayanlar yakın yerlere ek seferlerle yer bulma ihtimali var. Ancak uzak mesafelere gidecekler için bilet bulmak zorlaşır. Bugün için bilet arayanlar ise, az sayıda bilet kaldı, onları alabilirler ama yarın için yerimiz yok. Bilet bulamayanlar, ilave otobüsleri beklemek zorundalar" dedi.