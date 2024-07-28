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Otogarda facianın eşiğinden dönüldü: Otobüs otogara daldı, yaralılar var

Kırıkkale'de park halindeki otobüs, vites arızası nedeniyle otogar binasına daldı. Kazada 3 yolcu yaralandı.

Kaynak: İHA
Otogarda facianın eşiğinden dönüldü: Otobüs otogara daldı, yaralılar var - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Kayseri'ye gitmekte olan T.B. yönetimindeki otobüs, yolcu almak için Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda durdu. 

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Otogarda facianın eşiğinden dönüldü: Otobüs otogara daldı, yaralılar var - Resim: 2

Park halindeki otobüs, teknik bir arıza nedeniyle hareket ederek otogarın içine daldı. Otobüs, kontrolsüz bir şekilde hareket etmesi sonucu otogarın içine girerek hasara yol açtı.

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Otogarda facianın eşiğinden dönüldü: Otobüs otogara daldı, yaralılar var - Resim: 3

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 3 yolcu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

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Otogarda facianın eşiğinden dönüldü: Otobüs otogara daldı, yaralılar var - Resim: 4

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otobüs, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazada otobüste ve otogar binasında hasar meydana geldi. 

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