Otogarda kızını vuran baba tutuklandı

Olay, dün öğle saatlerinde terminal peronlarında meydana geldi. M.B. (64), tartıştığı kızı N.K.’ı (31) yanında getirdiği tüfekle bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada vatandaşlar M.B.’i darp etti.