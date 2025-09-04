Otogarda kızını vuran baba tutuklandı
Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde baba ile kızı arasında çıkan tartışmada kızını tüfekle vurarak yaralayan baba tutuklandı.
Olay, dün öğle saatlerinde terminal peronlarında meydana geldi. M.B. (64), tartıştığı kızı N.K.’ı (31) yanında getirdiği tüfekle bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada vatandaşlar M.B.’i darp etti.
1 / 4
Yaralı N.K., sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilen genç kadının tedavisinin sürdüğü belirtildi.
2 / 4
Gözaltına alınan M.B.’in, ifadesinde kızının boşanmasının ardından uyuşturucu ticaretine başladığını öne sürerek sık sık tartıştıklarını söylediği öğrenildi.
3 / 4
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
4 / 4