Otogarda ''okula dönüş'' yoğunluğu

'BAZI NOKTALARDA TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI'

Uzun yol şoförü Hüseyin Matar, öğrencilerin yoğunlukta olduğunu ancak talebin karşılandığını vurgulayarak, "Tabii ki yoğunluk var talebelerin okulları açılmak üzere. Firmamız, araçlarımız yetmediği için 15’er dakika arayla yoğunlukta talepleri karşılıyor. Edirne’den İstanbul’a, İstanbul’dan Edirne’ye yoğun bir şekilde araçlarımız devam ediyor, çalışıyor. Araçlarımız da dolu gidip geliyor devamlı. Kimse mağdur olmaz, yolcuların telaş yapmalarına gerek yok. İnternetten genellikle bakıyor zaten talebeler, yoğunlukla talebe taşıyoruz o tarafa. Edirne büyük bir yer, Üniversitemiz büyük orada. Şu anda da hazırız saatimiz doldu, benim gitme saatim yaklaştı. 14.30’da Edirne’ye devam ediyorum. Trafik çok yoğun hele Ankara arası. Otogardan çıkışlarımız, Mahmutbey gişeleri, Kuzey Marmara Otoyolu’nda çok yoğunluk var. Özel araçlarıyla yolculuk yapıp çoluk çocuğunu bir yerlere götürmek isteyenler çoğunlukta" ifadelerini kullandı.