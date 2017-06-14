Otomobil bankaya girdi
Adana'da otoparka bırakılan otomobili park etmek isteyen görevli, fren yerine gaza basınca araç bir bankaya girdi. Araç sahibi, ''Arabayı bankaya yatırmışlar. Bizim Adana'da her şey oluyor'' diye espri yaptı.
Adana'da otopark görevlisinin, park etmek için geri manevra yaptığı sırada freni yerine gazına bastığı otomobilin bankadan içeri girmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde bulunan avukatının ofisine gelen Murat Tanoğlu (60), otomobilini otoparka bıraktı.
Otopark görevlisi Özkan Çullu (51) ise otomatik vites otomobili geri manevrayla park etmek isterken fren yerine gaza bastı.