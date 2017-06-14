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  3. 14 Haziran 2017 15:23

Otomobil bankaya girdi

Adana'da otoparka bırakılan otomobili park etmek isteyen görevli, fren yerine gaza basınca araç bir bankaya girdi. Araç sahibi, ''Arabayı bankaya yatırmışlar. Bizim Adana'da her şey oluyor'' diye espri yaptı.

Otomobil bankaya girdi

Adana'da otopark görevlisinin, park etmek için geri manevra yaptığı sırada freni yerine gazına bastığı otomobilin bankadan içeri girmesi sonucu bir kişi yaralandı.

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Otomobil bankaya girdi

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde bulunan avukatının ofisine gelen Murat Tanoğlu (60), otomobilini otoparka bıraktı.

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Otomobil bankaya girdi

Otopark görevlisi Özkan Çullu (51) ise otomatik vites otomobili geri manevrayla park etmek isterken fren yerine gaza bastı.

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Otomobil bankaya girdi

Aniden hızlanan otomobil, yakındaki bir bankanın camını kırarak içeri girdi.

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