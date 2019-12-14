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  3. 14 Aralık 2019 11:10

Otomobil bariyere ok gibi saplandı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Yunus K. ile nişanlısı Hatice Y. yaralandı. .

Otomobil bariyere ok gibi saplandı

Anadolu Otoyolu Düzce kesimi Ankara istikameti Büyük Melen mevkisinde, Yunus K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

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Otomobil bariyere ok gibi saplandı

Çapmanın etkisiyle bariyere saplanan otomobilde sıkışan Yunus K.ve nişanlısı Hatice Y., Düzce itfaiyesi, polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

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Otomobil bariyere ok gibi saplandı

Sürücü Yunus K., kurtarma çalışması sırasında ekiplere, Beni bırakın sevdiğimi kurtarın, sevdiğime bir şey olmasın diye seslendi.

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Otomobil bariyere ok gibi saplandı

Yaralılar, ambulansla Düzce Atatürk Devlet ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Düzce'de bariyere saplanan otomobildeki nişanlı çift yaralandı.

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