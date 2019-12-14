Otomobil bariyere ok gibi saplandı
Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Yunus K. ile nişanlısı Hatice Y. yaralandı. .
Anadolu Otoyolu Düzce kesimi Ankara istikameti Büyük Melen mevkisinde, Yunus K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.
Çapmanın etkisiyle bariyere saplanan otomobilde sıkışan Yunus K.ve nişanlısı Hatice Y., Düzce itfaiyesi, polis, jandarma ve sağlık ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.
Sürücü Yunus K., kurtarma çalışması sırasında ekiplere, Beni bırakın sevdiğimi kurtarın, sevdiğime bir şey olmasın diye seslendi.