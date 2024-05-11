Otomobil fiyatına tosun: Ağırlığı tam 1.6 ton
Kurban Bayramı'na sayılı gün kala 1 ton 600 kilogram ağırlığındaki tosun, 750 bin TL'ye satışa çıkarıldı.
Kaynak: İHA
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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Sakarya’da kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı. Serdivan ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi’nde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Barış Demir’in 4 yaşındaki ‘Paşa’ ismini verdiği tosunu 1 ton 600 kilograma ulaştı.
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Üç kuşaktır hayvancılık sektöründe olan Demir ailesi, Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 600 kilogram ağırlığındaki tosunu 750 bin TL’den satışa çıkardı.
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Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışan tosun, günlük yaklaşık 10 kilonun üzerinde buğday, arpa, mısır ve fabrika yemi tüketiyor.
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