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Otomobil, halk otobüsüne çarptı: Yaralılar var

Bursa'da, seyir halindeki otomobilin halk otobüsüne arkadan çarptığı kazada 10 yolcu yaralandı.

Kaynak: DHA
Otomobil, halk otobüsüne çarptı: Yaralılar var - Resim: 1

Kaza, saat 22.00 sıralarında Gürsu ilçesi Ankara Yolu Caddesi, Gürsu Metro İstasyonu yanında meydana geldi. İddiaya göre, M.A. yönetimindeki otomobil, merkez istikametine ilerlerken, önünde seyreden S.A. idaresindeki halk otobüsüne çarptı.

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Otomobil, halk otobüsüne çarptı: Yaralılar var - Resim: 2

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otobüs, bir süre ilerledikten sonra durabildi. Minibüste yolcu olarak bulunan 10 kişi araç içinde yaşanan sarsıntıda yaralandı.

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Otomobil, halk otobüsüne çarptı: Yaralılar var - Resim: 3

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Otomobil, halk otobüsüne çarptı: Yaralılar var - Resim: 4

Otomobil sürücüsü M.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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