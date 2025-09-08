Otomobil, otobüs durağına daldı: Ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa'da bir otomobil, otobüs durağında bekleyenlerin arasına daldı. Kazada, 8 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, saat 16.00 sıralarında Ahmet Erseven Mahallesi’nde meydana geldi. İ.G.’in (48) kullandığı otomobil, iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkıp otobüs durağında bekleyenlerin arasına daldı.
Kazada sürücü İ.G. ile durakta otobüs bekleyen Z.T., kardeşi M.M.T. ve A.İ. yaralandı.
Mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar, çevredekiler tarafından özel araçlarla hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Z.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.
