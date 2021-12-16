Otomobil stokçularının vurgun yöntemi deşifre oldu

Soruşturma kapsamında Karabük Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, yaptığı çalışmada, “araç fiyatlarındaki artışın mevcut enflasyon ve Döviz kurlarındaki artışların çok üzerinde olduğu, fiyatlardaki artışın serbest piyasa ekonomisi gereğince arz talep ilişkisi ile açıklanamayacağı, Fiyat artışının vatandaşın talebinden veya arz yönündeki eksiklikten kaynaklanmadığı, aksine galericiler veya gayri resmi otomobil alım satımı yapan kişiler tarafından bayilerden otomobillerin toplanarak tekel oluşturulan piyasada araçların fahiş fiyatlarla ilan sitelerinde satışa sunulmasından kaynaklandığı” bilgilerine ulaşıldı.