Otomobil stokçularının vurgun yöntemi deşifre oldu
Karabük merkezli 50 ilde bayilerden sıfır kilometre araçları toplayarak, tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddiasıyla 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun ardından stokçuların vurgun yöntemi deşifre oldu.
Son dönemlerde araç fiyatlarında yaşanan fahiş fiyatlarla ilgili yapılan çalışmalarda bayilerin de içerisinde olduğu ‘vurgun’ çarkı ortaya çıkarıldı. Bayilerin, sıfır kilometre araçları galericiler ve gayri resmi Otomobil alım satımı yapan kişilere topluca sattığı, toplanarak stoklanan araçların ise ‘sıfır araç liste’ fiyatının çok üzerinden piyasaya sürüldüğü belirlendi.
Karabük Cumhuriyet Cumhuriyet Başsavcılığı’nca otomobil stokçularına yönelik 50 ilde başlatılan soruşturma kapsamında 226 şüpheli talimatla ifadeye çağrılırken, SEGBİS aracılığıyla ifadeleri alınmak üzere 51 şüpheli ise TCK’nin 237. maddesi uyarınca ‘fiyatları etkileme’ suçu kapsamında gözaltına alındı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de çok bilinen galerici ve otomobil bayi yetkililerinin de şüpheliler arasında olduğu kaydedildi.
STOKÇULARA TAKİP
Bayilerde bulunmayan sıfır kilometre araçların galericiler ve gayri resmi otomobil alım satımı yapan kişiler tarafından toplanarak stoklandığı ve piyasada Tekel oluşturulduğu iddiaları üzerine Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Karabük Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, yaptığı çalışmada, “araç fiyatlarındaki artışın mevcut enflasyon ve Döviz kurlarındaki artışların çok üzerinde olduğu, fiyatlardaki artışın serbest piyasa ekonomisi gereğince arz talep ilişkisi ile açıklanamayacağı, Fiyat artışının vatandaşın talebinden veya arz yönündeki eksiklikten kaynaklanmadığı, aksine galericiler veya gayri resmi otomobil alım satımı yapan kişiler tarafından bayilerden otomobillerin toplanarak tekel oluşturulan piyasada araçların fahiş fiyatlarla ilan sitelerinde satışa sunulmasından kaynaklandığı” bilgilerine ulaşıldı.