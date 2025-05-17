Otomobil tamirhanesinde korkunç ölüm: Liftten düşen otomobilin altında kaldı

Ç.T., “Abimin üzerine araba düşmeden 1 ay önce, abimin yanında çalışan bir çırak kendi arabasının bir tamirini yaparken arabayı kaldırıyor. Arabayı kaldırdıktan sonra soyunma odasına gidip tam geri gelirken bir bakıyor ki arabası kendi kendine lift boşalıyor ve aşağıya iniyor. Ve bunu iş yeri sahiplerine bildiriyor. Diyor ki; 'Bu lift bu şekilde yaptı, arızalı, bununla çalışılmaz. Diyorlar ki; 'Hiçbir şey olmaz, devam edin. Biz o liftin öyle olduğunu biliyoruz, bir şey olmaz. Siz böyle çalışmaya devam edin' diyorlar. Ve biz bu olayı abimi kaybettikten sonra öğreniyoruz. Tabii önce kader ama bu işte çok büyük bir ihmalkarlık var. Yani bunu gören savcılarımız bile söylediler. Bu bildiğiniz cinayete teşebbüs. Daha önceden o lift arızalıymış ve orada 7-8 tane lift var. Bu abimin başına düşen kaldırılan lift de çok eski bir liftmiş. Yani 15 senelik 18 senelik bir liftmiş. Herhangi bir bakımları, muayeneleri falan yokmuş. Bunları biz sonradan öğrendik. Tabii ki abim geri gelmez. Bizim tek isteğimiz bunu abime yaşatan, sebep olan kim varsa, iş yeri sahipleri, artık kim varsa bunun için içinde, bunların en ağır şekilde ceza almasını istiyoruz. Bizim tek derdimiz bu. Annemin de içi soğumuyor, benim içim soğumuyor. Abimden kalan 2 buçuk yaşında bir kızı ve 1 buçuk yaşında bir oğlu var. Bunlar daha babalarını bilmiyorlar. Babalarının hastanede olduğunu, uyuduğunu biliyorlar. Öldüğünü, vefat ettiğini bile bilmiyorlar. Onlara bunları biz nasıl söyleyeceğiz? Her şeyden ziyade annemi ben nasıl ayakta tutacağım? Onların o kadar büyük bir ceza almasını istiyoruz ki bizim içimiz anca o şekilde soğur. Başka bir şey istemiyorum" dedi. (DHA)