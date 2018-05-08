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  3. 08 Mayıs 2018 11:16

Otomobilde ele geçirildi ! Değeri 8 milyon dolar

Bilecik’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 8 milyon lira olan 2 adet Tevrat ele geçirildi.

Otomobilde ele geçirildi ! Değeri 8 milyon dolar

Sakarya-Bilecik karayolu üzerinde bulunan Vezirhan beldesi yakınlarında bir duyum alan Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon başlattı.

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Otomobilde ele geçirildi ! Değeri 8 milyon dolar

Şüpheli bir otomobil içerisinde yapılan aramada, ceylan derisi üzerine işlenmiş, altın varaklı ve zümrüt ve yakut taşlarla süslenmiş piyasa değeri yaklaşık 8 milyon lira olan 2 adet Tevrat ele geçirildi.

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Otomobilde ele geçirildi ! Değeri 8 milyon dolar

Araç içerisinde bulunan Ö.S., F.G., Ö.F.V., F.F., ve V.D. isimli şüpheliler ise gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobilde ele geçirildi ! Değeri 8 milyon dolar

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