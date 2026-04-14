Otomobildeki kadını yaka paça indirip yola attılar!
Adana’nın Çukurova ilçesinde bir otomobil içerisinde başlayan tartışma, sokak ortasında şiddete dönüştü. Araçtaki iki kişi, tartıştıkları kadını tartaklayarak otomobilden indirip yere itti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Çukurova ilçesindeki bir kavşakta duran otomobilin içerisinde bulunan iki kişi ile bir kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobildeki kimliği belirsiz iki şüpheli, kadını tartaklayarak zorla araçtan indirdi.
Genç kadını sokak ortasında yere iterek darp eden saldırganlara, kadın da karşılık vermeye çalıştı. Yaşanan arbede sırasında otomobilin aynasını kıran kadın, şüphelilerin araca binip hızla olay yerinden uzaklaşmasıyla bölgede tek başına kaldı.
O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı
