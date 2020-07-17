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  3. 17 Temmuz 2020 09:15

Otomobilden pompalı tüfekle ateş açtı: 3 yaralı

Adana'da, sokak ortasında kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Emre B., Sami B., ve Oktay B., yaralandı. Olaydan sonra kaçan saldırgan polis ekiplerince yakalandı.

Otomobilden pompalı tüfekle ateş açtı: 3 yaralı

Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda meydana geldi. 

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Otomobilden pompalı tüfekle ateş açtı: 3 yaralı

Akraba Emre B., Sami B., ve Oktay B., iddiaya göre borç- alacak meselesini konuşmak için Hakan A. ile Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'na geldi. 

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Otomobilden pompalı tüfekle ateş açtı: 3 yaralı

3 akrabanın yol kenarında beklediği sırada otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi, pompalı av tüfeğiyle Emre B., Sami B. ve Oktay B.'ye ateş açtı. 3 akraba saldırı sonrası kanlar içinde yığılırken, saldırgan ise aynı otomobil ile olay yerinden kaçtı. 

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Otomobilden pompalı tüfekle ateş açtı: 3 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi ve Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

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