Otomobili ateşe verip video çekti

Kula'da gece saat 03.30 sıralarında, S.A. isimli bir şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle Bey Mahallesi Şehit Mehmet Topçuoğlu Caddesi'nde park halinde bulunan Özgür S.'ye ait otomobilin yanına gelip, aracın bagaj kısmına benzin dökerek ateşe verdi.