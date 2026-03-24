Otomobili benzin döküp yakmak isterken kendini de yaktı
Hatay'da ayakkabı imalatçısı bir vatandaşın aracı, evinin önünde maskeli bir şahıs tarafından benzin dökülerek kundaklandı. Saldırganın aracı ateşe verdiği sırada alevlerin içinde kalıp kendini de yaktığı o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi’nde yaşayan R.K., ayakkabı imatlaçılığı yaparak geçimini sağlamayı sürdürüyor. R.K., gece gündüz emek vererek kazandığı parayla 2022 yılında FİAT Egea marka otomobil satın aldı.
Arabasını sürekli evin yakınına park eden R.K., evinde iftar saatini beklerken aracından telefonuna gelen uyarı sinyalinin ardından dışarıya çıkıp baktığında otomobil alevlere teslim olduğunu fark etti.
Aracının alevler için kaldığını gören R.K.’ın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bağlı itfaiye ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.
