Otomobili eski eşinin üzerine sürdü, genç kadın otopark boşluğuna düştü
İstanbul Bayrampaşa'da C.N., sokakta tartıştığı eski eşi M.K.'nin üzerine otomobilini sürdü. Olayın ardından yaralanan M.K. hastaneye kaldırılırken o anlar kameraya yansıdı.
Olay, 11 Mayıs'ta Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; C.N., otomobiliyle ilerlediği sırada bir süre önce boşandığı eşi M. K. ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Otomobilinden inmeden tartışmayı sürdüren C.N., aracını kaldırımda duran eski eşinin üzerine sürdü.
C.N.'nin otomobiliyle çarptığı M. K., otopark boşluğuna düşerken C.K. hızla olay yerinden kaçtı. KADES uygulamasıyla yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, C.N.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayda hafif şekilde yaralanan M. K., ambulansla hastaneye kaldırılırken C.N. kısa sürede yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.N., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.