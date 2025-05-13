Otomobili eski eşinin üzerine sürdü, genç kadın otopark boşluğuna düştü

Olay, 11 Mayıs'ta Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; C.N., otomobiliyle ilerlediği sırada bir süre önce boşandığı eşi M. K. ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Otomobilinden inmeden tartışmayı sürdüren C.N., aracını kaldırımda duran eski eşinin üzerine sürdü.