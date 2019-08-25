Otomobilin çarptığı atlar telef oldu ! Feci kaza kamerada

Atların iki yolu ayıran teller arasından bir anda çıktığını anlatan otomobil sürücüsü Musa Özgül, "Normal seyir halinde giderken atların bir anda tellerden geçip yolun karşısına geçtiğini gördüm. Frene bastım ama duramadım ve atlara çarptım. Bursa tarafından Ankara yönüne doğru gidiyordum o anda oldu. Atlar başıboştu" dedi.