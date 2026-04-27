Otomobilin çarptığı motosiklet durağa daldı: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul Şişhane'de otomobilin çarptığı mosotiklet sürüklenerek otobüs durağında bekleyenlerin arasına daldı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Kaza, 20 Nisan Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Şişhane Bedrettin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Y.A. (36) yönetimindeki araç, caddede ilerlediği sırada aynı yönde seyreden R.A. (37) yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürüklenerek otobüs durağında bekleyen yayaların arasına daldı.

MOTOSİKLET DURAĞA DALDI

Kazada motosiklet sürücüsü R.A. ağır yaralandı. Motosiklette yolcu olarak bulunan B.Ü. (23) ile durakta bekleyen N.A. (20) ve A.Y. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan R.A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acar tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralılardan B.Ü. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne, N.A. ile A.Y. ise Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Diğer yandan gözaltına alınan otomobil sürücüsü Y.A.’nın yapılan kontrollerde alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Y.A. 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı. (DHA)

