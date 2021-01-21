Otomobilin farından çıkan kuzular görenleri şoke etti
Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'nda otomobilin motor kısmı ve bagajında oluşturulan özel bölmede 4 kuzu bulundu.
Suriye'den Türkiye'ye gitmek üzere Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen otomobil, riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasından geçirildi. İncelemede aracın ön ve arka kısmında yoğunluk tespit eden gümrük muhafaza ekipleri detaylı arama yaptı.
Bu sırada otomobilin motor bölümünden gelen sesler üzerine aracın farları söküldü. Ekipler, ağızları bantlanmış iki kuzuyu bulundukları bölmeden çıkardı.