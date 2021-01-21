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  3. 21 Ocak 2021 21:21

Otomobilin farından çıkan kuzular görenleri şoke etti

Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'nda otomobilin motor kısmı ve bagajında oluşturulan özel bölmede 4 kuzu bulundu.

Otomobilin farından çıkan kuzular görenleri şoke etti

Suriye'den Türkiye'ye gitmek üzere Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen otomobil, riskli olarak değerlendirilerek X-ray taramasından geçirildi. İncelemede aracın ön ve arka kısmında yoğunluk tespit eden gümrük muhafaza ekipleri detaylı arama yaptı.

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Otomobilin farından çıkan kuzular görenleri şoke etti

Bu sırada otomobilin motor bölümünden gelen sesler üzerine aracın farları söküldü. Ekipler, ağızları bantlanmış iki kuzuyu bulundukları bölmeden çıkardı.

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Otomobilin farından çıkan kuzular görenleri şoke etti

Otomobilin bagajında da inceleme gerçekleştiren ekipler, LPG ile çalışan aracın benzin yakıt deposunun yerine yapılan özel bölmede ağızları bantlanmış iki kuzu daha buldu. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

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