Otomobilin içinde kilitli kalan bebek için saniyelerle yarışıldı, anne sinir krizi geçirdi!
Trabzon’da genç bir anne bir anlık dalgınlığın bedelini korku dolu dakikalarla ödedi. Otomobilin kapılarının otomatik kilitlenmesiyle araçta mahsur kalan 3 aylık bebek, çevredeki vatandaşların ve çilingirin çabasıyla kurtarıldı.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir annenin en büyük kabusu gerçek oldu. İnönü Mahallesi'nde otomobilinden kısa süreliğine inen genç anne, anahtarı içeride unutunca kapılar otomatik kilitlendi. 3 aylık bebeğin pusette mahsur kaldığı araçta sıcaklık ve havasızlık korkusu paniğe yol açtı.
İncirlik Camii önünde gerçekleşen olayda, ismi öğrenilemeyen sürücü anne, Opel marka otomobilinden kısa süreliğine aşağıya indi. Bu sırada anahtarın koltuğun üzerinde unutulması ve aracın kapılarının otomatik olarak kilitlenmesiyle büyük bir panik yaşandı. Henüz 3 aylık olan bebeğin puset içerisinde araçta kalması, başta anne olmak üzere çevredekileri korkuttu.
Havanın sıcak olması ve araç içerisindeki oksijenin azalma ihtimali üzerine talihsiz anne gözyaşlarına boğularak esnaftan yardım istedi. Bebeğin araç içerisinde sürekli ağlaması gerilimi artırırken, durum hemen bir çilingire bildirildi. Yaklaşık yarım saat süren bekleyiş boyunca anne, camın başında bebeğini sakinleştirmeye çalıştı.
Kısa sürede olay yerine ulaşan çilingirin titiz çalışması sonucu otomobilin kapısı açıldı.