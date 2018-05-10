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  3. 10 Mayıs 2018 14:57

Otomobilini boyatmak için Almanya'dan Zonguldak'a geldi

Arkadaşının otomobilindeki işçiliği beğenen Alman Berthold Wisseling, 1976 model Mercedes marka otomobilini boyatmak için Leverkusen'den Zonguldak'ın Devrek ilçesine kadar direksiyon salladı...

Otomobilini boyatmak için Almanya'dan Zonguldak'a geldi

Almanya'nın Leverkusen kentinde yaşayan Berthold Wisseling, Türk arkadaşının, memleketinde boyattığı aracındaki işçiliği beğenince yollara düştü.

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Otomobilini boyatmak için Almanya'dan Zonguldak'a geldi

Arkadaşı İsmail Kaluk'un, kısa bir süre önce ziyaret ettiği memleketi Zonguldak Devrek'te boyattığı aracı gören Wisseling, otomobilin rengine, boyamadaki işçiliğe hayran kaldı ve aracını Türkiye'de boyatmaya karar verdi.

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Otomobilini boyatmak için Almanya'dan Zonguldak'a geldi

Kaporta boyama ustası Kenan Karadeli ile iletişime geçen Wisseling, birkaç günlük yolculuğun ardından aracını Karadeli'ye emanet etti.

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Otomobilini boyatmak için Almanya'dan Zonguldak'a geldi

Yaklaşık dört hafta süren çalışmalarda çok sevdiği otomobilinin yanından bir an olsun ayrılmayan Wisseling, binlerce kilometre yol katederek geldiği Türkiye'de, yeni dostlar edinmenin yanı sıra aracını istediği şekilde yeniletmenin mutluluğunu yaşadı.

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