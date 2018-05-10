Otomobilini boyatmak için Almanya'dan Zonguldak'a geldi
Arkadaşının otomobilindeki işçiliği beğenen Alman Berthold Wisseling, 1976 model Mercedes marka otomobilini boyatmak için Leverkusen'den Zonguldak'ın Devrek ilçesine kadar direksiyon salladı...
Almanya'nın Leverkusen kentinde yaşayan Berthold Wisseling, Türk arkadaşının, memleketinde boyattığı aracındaki işçiliği beğenince yollara düştü.
Arkadaşı İsmail Kaluk'un, kısa bir süre önce ziyaret ettiği memleketi Zonguldak Devrek'te boyattığı aracı gören Wisseling, otomobilin rengine, boyamadaki işçiliğe hayran kaldı ve aracını Türkiye'de boyatmaya karar verdi.
Kaporta boyama ustası Kenan Karadeli ile iletişime geçen Wisseling, birkaç günlük yolculuğun ardından aracını Karadeli'ye emanet etti.