Otomobilini parçalanmış halde buldu; gerçek kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı!

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ın Divriği ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre TOKİ konutlarında ikamet eden bir kamu görevlisi, otomobilini site önüne park etti. Sabah aracına binmek isteyen vatandaş, kötü bir sürprizle karşılaştı.