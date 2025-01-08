Otomobiliyle sokağı savaş alanına çevirdi

'ARABAMI YILLARDIR BIURAYA BIRAKIYORUM'

Kazada otomobili zarar gören M.Ş. "Benim hiçbir şeyden haberim yok. Beni polis aradı geldim. Arabanın durumu ortada, perte çıkmış . Araçlara vurup gelmiş. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Arabamı yıllardır buraya bırakıyorum. Hiçbir sorun olmuyordu " dedi.