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Otomobiliyle sokağı savaş alanına çevirdi

İstanbul Kağıthane'de bir sürücü park halindeki araçlara çarparak takla attı. Araçta sıkışan sürücü vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 7 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA
Otomobiliyle sokağı savaş alanına çevirdi - Resim: 1

Kaza, Gürsel Mahallesi Işıklı Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden Y.A.(22) önce park halindeki araçlara çarptı. 

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Otomobiliyle sokağı savaş alanına çevirdi - Resim: 2

Araç çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

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Otomobiliyle sokağı savaş alanına çevirdi - Resim: 3

Takla atan aracın içinde sıkışan yaralı sürücü, vatandaşlar tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Otomobiliyle sokağı savaş alanına çevirdi - Resim: 4

'ARABAMI YILLARDIR BIURAYA BIRAKIYORUM'

Kazada otomobili zarar gören M.Ş. "Benim hiçbir şeyden haberim yok. Beni polis aradı geldim. Arabanın durumu ortada, perte çıkmış . Araçlara vurup gelmiş. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Arabamı yıllardır buraya bırakıyorum. Hiçbir sorun olmuyordu " dedi.

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