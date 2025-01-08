Otomobiliyle sokağı savaş alanına çevirdi
İstanbul Kağıthane'de bir sürücü park halindeki araçlara çarparak takla attı. Araçta sıkışan sürücü vatandaşlar tarafından kurtarılırken, 7 araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: DHA
Kaza, Gürsel Mahallesi Işıklı Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden Y.A.(22) önce park halindeki araçlara çarptı.
1 / 6
Araç çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 / 6
Takla atan aracın içinde sıkışan yaralı sürücü, vatandaşlar tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
3 / 6
'ARABAMI YILLARDIR BIURAYA BIRAKIYORUM'
Kazada otomobili zarar gören M.Ş. "Benim hiçbir şeyden haberim yok. Beni polis aradı geldim. Arabanın durumu ortada, perte çıkmış . Araçlara vurup gelmiş. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Arabamı yıllardır buraya bırakıyorum. Hiçbir sorun olmuyordu " dedi.
4 / 6