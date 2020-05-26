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  3. 26 Mayıs 2020 10:46

Otomobille askeri tugaya girdi!

Aydın’ın Söke ilçesinde kontrolden çıkan otomobil askeri kışlanın duvarını yıkıp içeriye girdi. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücü Halil Efe Güzelses (39) yaralandı

Otomobille askeri tugaya girdi!

Kaza, saat 21.00 sıralarında Söke-Milas Karayolu Yenidoğan Mahallesinde meydana geldi. 

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Otomobille askeri tugaya girdi!

Aydın'dan Didim yönüne giden Halil Efe Güzelses yönetimindeki 34 EV 5721 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak 11'inci Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığının duvarına çarparak içeriye girdi. 

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Otomobille askeri tugaya girdi!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 

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Otomobille askeri tugaya girdi!

Kazada yaralanan Güzelses, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Büyük hasar gören otomobil ise çekici yardımıyla çıkarıldı. 

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