Otomobille askeri tugaya girdi!
Aydın’ın Söke ilçesinde kontrolden çıkan otomobil askeri kışlanın duvarını yıkıp içeriye girdi. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücü Halil Efe Güzelses (39) yaralandı
Aydın'dan Didim yönüne giden Halil Efe Güzelses yönetimindeki 34 EV 5721 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak 11'inci Motorlu Piyade Tugay Komutan Yardımcılığının duvarına çarparak içeriye girdi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.