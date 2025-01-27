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Otomobillere çarparak takla atan sürücü caddeyi birbirine kattı

Siirt'te park halindeki otomobillere çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaynak: DHA
Otomobillere çarparak takla atan sürücü caddeyi birbirine kattı - Resim: 1

Kaza, öğle saatlerinde Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde meydana geldi. 

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Otomobillere çarparak takla atan sürücü caddeyi birbirine kattı - Resim: 2

Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarında park halindeki otomobile çarpıp takla atarak ters döndü. 

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Otomobillere çarparak takla atan sürücü caddeyi birbirine kattı - Resim: 3

Kazada yara almayan sürücü, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

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Otomobillere çarparak takla atan sürücü caddeyi birbirine kattı - Resim: 4

 İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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