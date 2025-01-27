Otomobillere çarparak takla atan sürücü caddeyi birbirine kattı
Siirt'te park halindeki otomobillere çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaynak: DHA
Kaza, öğle saatlerinde Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde meydana geldi.
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Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarında park halindeki otomobile çarpıp takla atarak ters döndü.
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Kazada yara almayan sürücü, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
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İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)
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