Otoparkta büyük yangın; çok sayıda araç kül oldu
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir otoparkta park halindeki araçlarda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, 5 otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 05.00 sıralarında Maslak Mahallesi Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan otoparkta çıktı.
Otoparkta park halindeki 5 otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer araçlara sıçramaması için önlem alırken, alevler kısa sürede söndürüldü.
