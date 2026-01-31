  1. Anasayfa
  4. Otoparkta büyük yangın; çok sayıda araç kül oldu

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir otoparkta park halindeki araçlarda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, 5 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA
Yangın, saat 05.00 sıralarında Maslak Mahallesi Oto Sanayi Sitesi içerisinde bulunan otoparkta çıktı.

Otoparkta park halindeki 5 otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer araçlara sıçramaması için önlem alırken, alevler kısa sürede söndürüldü.

