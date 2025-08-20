Otoparkta kanlı ücret kavgası: Otopark işletmecisi, müşteriyi vurdu
Samsun'da 72 yaşındaki bir otopark işletmecisi park ücreti sebebiyle çıkan tartışmada 52 yaşındaki müşterisini tabancayla vurarak yaraladı.
Kaynak: DHA
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Necip Bey Caddesi’ndeki otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, otopark işleten H.U. ile müşteri M.S. arasında otopark ücreti ve küfürleşme sebebiyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle H.U., otomobilinden çıkardığı tabancayla M.S.’ye ateş etti.
Belinden yaralanan M.S., arbede sırasında Hikmet U.’nun elindeki tabancayı aldı.
H.U., da bu sırada patlayan tabancayla sağ el baş parmağından yaralandı. Çevredekilerin araya girerek tarafları ayırdığı kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
