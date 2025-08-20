  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Otoparkta kanlı ücret kavgası: Otopark işletmecisi, müşteriyi vurdu!

Otoparkta kanlı ücret kavgası: Otopark işletmecisi, müşteriyi vurdu

Samsun'da 72 yaşındaki bir otopark işletmecisi park ücreti sebebiyle çıkan tartışmada 52 yaşındaki müşterisini tabancayla vurarak yaraladı.

Kaynak: DHA
Otoparkta kanlı ücret kavgası: Otopark işletmecisi, müşteriyi vurdu - Resim: 1

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Necip Bey Caddesi’ndeki otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, otopark işleten H.U. ile müşteri M.S. arasında otopark ücreti ve küfürleşme sebebiyle tartışma çıktı.

1 / 6
Otoparkta kanlı ücret kavgası: Otopark işletmecisi, müşteriyi vurdu - Resim: 2

Tartışmanın büyümesiyle H.U., otomobilinden çıkardığı tabancayla M.S.’ye ateş etti. 

2 / 6
Otoparkta kanlı ücret kavgası: Otopark işletmecisi, müşteriyi vurdu - Resim: 3

Belinden yaralanan M.S., arbede sırasında Hikmet U.’nun elindeki tabancayı aldı. 

3 / 6
Otoparkta kanlı ücret kavgası: Otopark işletmecisi, müşteriyi vurdu - Resim: 4

H.U., da bu sırada patlayan tabancayla sağ el baş parmağından yaralandı. Çevredekilerin araya girerek tarafları ayırdığı kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

4 / 6