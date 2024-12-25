Otoparktaki cinayeti güvenlik kameraları aydınlattı
İstanbul Büyükçekmece'de bir apartmanın otoparkında silahla vurularak öldürülmüş halde bulunan B.E.'nin (42), apartman yöneticisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Olay, Büyükçekmece, Fatih Mahallesi, Adnan Kahveci Caddesi'nde önceki gün meydana geldi. 4 katlı binanın 1. katında yaşanan B.E.’nin cesedi apartmana ait otoparkta bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri yaptıkları incelemede E.’nin tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirlerken soruşturma başlatıldı.
'GÜRÜLTÜ YAPIYOR' DİYE KOMŞULARI ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada B.E.’nin bir süre önce apartmanda yaşayan komşuları tarafından gürültü yaptığı için polise şikayet edildiğini tespit etti. Şikayet sonrasında polis ekipleriyle B.E.’nin dairesine giden yönetici M.N.O.’nun uyarıları yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldığı ancak aralarında bir husumet başladığı öğrenildi. Kendisini şikayet edenin M.N.O. olduğunu düşünen E.’nin birkaç kez M.N.O ve kardeşi S.O. ile tartıştığı bilgisine de ulaşıldı.
APARTMAN YÖNETİCİSİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Bu gelişme üzerine apartman yöneticisi M.N.O. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada kan bulaşmış ayakkabılarla kardeşi S.O.’ya ait ruhsatlı 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı sorgulamada M.N.O. suçlamaları kabul etmeyerek "Ben sesleri duyup aşağı indim. Ayakkabılarıma kan oradan bulaşmıştır" ifadelerini kullandı.
OTOPARKIN GİRİŞİNİ GÖREN GÜVENLİK KAMERASI OLAYI ÇÖZDÜ
Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede otoparktaki güvenlik kameralarının 1 yıl önce şüpheli M.N.O. tarafından bozulduğu gerekçesiyle söktürüldüğünü belirledi. Ancak otoparkın giriş kısmını gören bir güvenlik kamera görüntüsü olayı çözdü. Görüntülerde öldürülen B.E.’nin otoparka girmesinin ardından, sadece yönetici M.N.O.’nun içeri girdiği görülüyor. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan M. N.O. cinayet suçlamasıyla Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.