Otoparktaki cinayeti güvenlik kameraları aydınlattı

'GÜRÜLTÜ YAPIYOR' DİYE KOMŞULARI ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada B.E.’nin bir süre önce apartmanda yaşayan komşuları tarafından gürültü yaptığı için polise şikayet edildiğini tespit etti. Şikayet sonrasında polis ekipleriyle B.E.’nin dairesine giden yönetici M.N.O.’nun uyarıları yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldığı ancak aralarında bir husumet başladığı öğrenildi. Kendisini şikayet edenin M.N.O. olduğunu düşünen E.’nin birkaç kez M.N.O ve kardeşi S.O. ile tartıştığı bilgisine de ulaşıldı.