Otoyol, Foça'ya gelen tatilci sayısını artırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı 22 Şubat'ta yapılan Menemen- Aliağa- Çandarlı Otoyolu, İzmir'in Foça ilçesinde turizmi hareketlendirdi. Otoyol sayesinde ulaşım kolaylaşırken, bölgedeki esnaf günübirlik tatilci sayısında yüzde 70 oranında artış olduğunu söyledi.
Aliağa ve Çandarlı Limanı ile şubat ayında açılışı yapılan Menemen- Aliağa- Çandarlı otoyolu, turizmi hareketlendirdi. 2 yıl yapımı süren ve İzmir ile Çandarlı arasındaki mesafeyi 40 dakikaya düşüren proje sayesinde, seyahat süresinin kısalmasını fırsat bilen vatandaşlar Foça'daki turistik alanları tercih etmeye başladı.
Bölgedeki esnaf günübirlik tatilci sayısında yüzde 70 oranında artış olduğunu söylerken, tatilciler de yaz sezonunda hızlı ulaşımla tatil imkanının keyfini sürdü.
Foça'da yaşayan Şeref Akar, "Otoyol İzmir- Foça arasını o kadar rahatlattı ki anlatılamaz. Foça için tam bir velinimet. Foça'dan Çanakkale asfaltına kadar olan 26 kilometrelik bir yolumuz var. 26 kilometre bazen 3,5- 4 saate çıkıyordu. Şimdi o yol açıldığı için Çanakkale asfaltına çıkmadan yol ayrılıyor. Dolayısıyla diğer yoldaki konvoy rahatladı. Allah razı olsun yapanlardan. Menemen trafiği çok kötüydü" dedi.
'FOÇA'YA YÜZDE 70 ORANINDA DAHA FAZLA TURİST GELİYOR' Foçalı esnaf Serhat Karakaya, "Foça'da yaşıyorum ve sürekli İstanbul'a gidip geliyorum. Normal yoldan gittiğim zaman otoyola verdiğim paranın 3 katını ödüyorum. Bu durum cezalardan ve yakıt tasarrufundan kaynaklanıyor. Hem zamandan kazanıyorum hem de güvenli bir yol kullanıyorum. Otoyoldan memnunum ve çok kullanışlı bir yol olduğunu düşünüyorum. Otoyolun yapılması Foça'yı kalabalıklaştırdı" diye konuştu.