Otoyol, Foça'ya gelen tatilci sayısını artırdı

Foça'da yaşayan Şeref Akar, "Otoyol İzmir- Foça arasını o kadar rahatlattı ki anlatılamaz. Foça için tam bir velinimet. Foça'dan Çanakkale asfaltına kadar olan 26 kilometrelik bir yolumuz var. 26 kilometre bazen 3,5- 4 saate çıkıyordu. Şimdi o yol açıldığı için Çanakkale asfaltına çıkmadan yol ayrılıyor. Dolayısıyla diğer yoldaki konvoy rahatladı. Allah razı olsun yapanlardan. Menemen trafiği çok kötüydü" dedi.