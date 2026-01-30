Otoyolda 10 araçlık zincirleme kaza; çok sayıda ölü ve yaralı var
Gaziantep'te yoğun sisin etkili olduğu bölgede 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 7 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır, 11 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 7 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Diğer yandan kaza nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa yönü trafiğe kapandı; uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza ile ilgili Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep TAG Otoyolu Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde bugün saat 08.30 sıralarında havanın sisli olması nedeniyle 10 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, biri ağır olmak üzere 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve yardım ekibi sevk edilmiş, otoban jandarma ekipleri tarafından kaza bölgesi kordon altına alınmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın Gaziantep ve Nizip'te bulunan hastanelere sevki gerçekleşmektedir. Kazanın meydana geldiği yol trafiğe Şanlıurfa istikametinde kapalıdır. Trafik Doğu gişelerinden devlet karayoluna verilmiştir. Yardım ekiplerimizin müdahaleleri devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.