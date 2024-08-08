Otoyolda asit paniği: Yol trafiğe kapatıldı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde D-140 karayolunda tırdan yola dökülen asit paniğe neden oldu. Yol trafiğe kapatılarak yapılan temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.
Kaynak: İHA
Olay, D-140 kara yolu Akyazı gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.F.T. kontrolündeki tırın dorsesinde yüklü olan ‘polialiminyum klorür' (asit) yola döküldü.
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Tırın dorsesinden yola dökülen sıvı maddeyi fark eden diğer sürücüler, tır sürücüsünü uyardı. Aracın durdurulmasının ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
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Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye, Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünden KBRN ekibi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün ilgili birimleri ile jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.
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Olay yerine ulaşan jandarma ekiplerince yol trafiğe kapatıldı.
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