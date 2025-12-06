Otoyolda kabus: Yolcu otobüsü TIR ile çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var!
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yolcu otobüsünün, lastiği patladığı için sağ şeritte park halinde olan TIR'a arkadan çarptığı kazada 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA / İHA
Kaza, saat 05.00 sıralarında Adana- Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi Ayran Tüneli yakınlarında meydana geldi. A.A. (42) yönetimindeki İzmir-Gaziantep seferini yapan otobüs, sağ şeritte park halinde olan H.K. (52) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 7 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan 11 kişi ise ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.
