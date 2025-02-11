Otoyolda korkunç kaza: Kar küreme aracı ve TIR köprüden uçtu
Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde çarpışan tır ve kar kürüme aracı köprüden uçtu, kazada 2 sürücü de hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Kaza, Anadolu Otoyolu Gümüşova mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi.
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Alınan bilgilere göre, Ankara'dan İstanbul yönüne giden M.Ç. (50) idaresindeki demir yüklü tır, Sultaniye köyü mevkiinde köprü üzerinde kar nedeniyle tuzlama yapan b.g. (49) idaresindeki karayolları tuzlama aracına çarptı.
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Çarpışmanın etkisiyle kar kürüme aracı ve tır bariyerleri parçalayarak köprüden aşağı uçtu.
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Kazaya görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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