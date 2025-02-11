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Otoyolda korkunç kaza: Kar küreme aracı ve TIR köprüden uçtu

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde çarpışan tır ve kar kürüme aracı köprüden uçtu, kazada 2 sürücü de hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
Otoyolda korkunç kaza: Kar küreme aracı ve TIR köprüden uçtu - Resim: 1

Kaza, Anadolu Otoyolu Gümüşova mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi.

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Otoyolda korkunç kaza: Kar küreme aracı ve TIR köprüden uçtu - Resim: 2

Alınan bilgilere göre, Ankara'dan İstanbul yönüne giden M.Ç. (50) idaresindeki demir yüklü tır, Sultaniye köyü mevkiinde köprü üzerinde kar nedeniyle tuzlama yapan b.g. (49) idaresindeki karayolları tuzlama aracına çarptı.

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Otoyolda korkunç kaza: Kar küreme aracı ve TIR köprüden uçtu - Resim: 3

Çarpışmanın etkisiyle kar kürüme aracı ve tır bariyerleri parçalayarak köprüden aşağı uçtu.

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Otoyolda korkunç kaza: Kar küreme aracı ve TIR köprüden uçtu - Resim: 4

Kazaya görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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