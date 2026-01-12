Otoyolda korkunç kaza... Otobüs otomobili kağıt gibi ezdi: Ölü ve yaralılar var
Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otobüs ile çarpışan araç kağıt gibi ezildi. Korkun kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Korkunç kaza Adıyaman Kahta kara yolunda meydana geldi. Volkswagen marka otomobil, bir yolcu otobüs ile kafa kafaya çarpıştı.
1 / 6
Çarpışmanın etkisiyle otomobil kağıt gibi ezilirken, otomobilde bulunan M.İ., Z.E. ve Y.İ. olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
2 / 6
Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekibi sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
3 / 6
4 / 6