Otoyolda korkunç kaza... Otobüs otomobili kağıt gibi ezdi: Ölü ve yaralılar var

Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında otobüs ile çarpışan araç kağıt gibi ezildi. Korkun kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
Resim: 1

Korkunç kaza Adıyaman Kahta kara yolunda meydana geldi. Volkswagen marka otomobil, bir yolcu otobüs ile kafa kafaya çarpıştı. 

Resim: 2

Çarpışmanın etkisiyle otomobil kağıt gibi ezilirken, otomobilde bulunan M.İ., Z.E. ve Y.İ. olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. 

Resim: 3

Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekibi sevk edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Resim: 4
