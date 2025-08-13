Otoyolda korkunç kaza: SUV çarptı, üzerinden birçok araç geçti

Feci kaza, D-650 kara yolu Arifiye ilçesi Aşağı Kirazca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde ilerlemekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen SUV tarzı bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.