Otoyolda sabaha kadar süren tatil trafiği... Büyük bayram göçü başladı
Kurban Bayramı tatili sebebi ile memleketlerine gitmek için erkenden yola çıkan tatilciler, Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu ile Anadolu Otoyolu'nun kesiştiği noktada uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaynak: İHA
Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirmek isteyen bazı vatandaşların erkenden yola çıkmaya başlaması ile Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişi Ankara istikametinde yoğunluk oluşmaya başladı.
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İki otoyolun kesişim noktasında ise trafik durma noktasına geldi.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun çıkışında uzun araç kuyrukları oluştu.
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Oluşan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.
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