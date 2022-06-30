Otoyollarda yeni dönem başlıyor: İşte yeni hız sınırları
Otoyollarda otomobiller için yeni hız sınırı uygulaması 1 Temmuz itibariyle başlıyor.
Otoyollarda otomobiller için yeni hız sınırı uygulaması 1 Temmuz Cuma günü başlıyor.
Yarından itibaren başlayacak yeni uygulama ile hız sınırları Edirne’den Şanlıurfaya kadar uzunan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarılacak
81 İLE YAZI GÖNDERİLDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, 81 il valiliğine, otoyollardaki Otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderilmişti.
Yazıda, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Hız Sınırları" başlıklı 50. maddesinde, "Motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90 kilometre/saat, bölünmüş yollarda 110 kilometre/saat, otoyollarda 120 kilometre/saat hızı geçmemek üzere yönetmelikte belirlenir." hükmünün yer aldığı anımsatıldı.