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Otoyollarda yeni dönem başlıyor: İşte yeni hız sınırları

Otoyollarda otomobiller için yeni hız sınırı uygulaması 1 Temmuz itibariyle başlıyor.

Otoyollarda yeni dönem başlıyor: İşte yeni hız sınırları - Resim: 1

Otoyollarda otomobiller için yeni hız sınırı uygulaması 1 Temmuz Cuma günü başlıyor.

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Otoyollarda yeni dönem başlıyor: İşte yeni hız sınırları - Resim: 2

Yarından itibaren başlayacak yeni uygulama ile hız sınırları Edirne’den Şanlıurfaya kadar uzunan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarılacak

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Otoyollarda yeni dönem başlıyor: İşte yeni hız sınırları - Resim: 3

81 İLE YAZI GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla, 81 il valiliğine, otoyollardaki Otomobil hız sınırlarına ilişkin yazı gönderilmişti. 

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Otoyollarda yeni dönem başlıyor: İşte yeni hız sınırları - Resim: 4

Yazıda, Karayolları Trafik Kanunu'nun "Hız Sınırları" başlıklı 50. maddesinde, "Motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90 kilometre/saat, bölünmüş yollarda 110 kilometre/saat, otoyollarda 120 kilometre/saat hızı geçmemek üzere yönetmelikte belirlenir." hükmünün yer aldığı anımsatıldı.

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