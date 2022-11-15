ÖTV matrah güncellemesi öncesi otomobil piyasasında son durum

Sıfır otomobilde ÖTV indirimi bekleyenler için heyecanlandıran açıklamayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde vermişti. Nebati, “ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok” diyerek, “Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Bu gelişme sonrası araba almak isteyenler için fiyatlarda 100 bin liralık indirimin yolu açılmıştı. Ancak bugün gelen son dakika haberi sıfır otomobil fiyatlarında indirim bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı.