ÖTV matrah güncellemesi öncesi otomobil piyasasında son durum
Sıfır otomobilde ÖTV matrah güncellemesi hazırlığı sürerken otomobil piyasasında beklenmedik hareketlilik yaşanıyor.
Sıfır otomobilde ÖTV indirimi bekleyenler için heyecanlandıran açıklamayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde vermişti. Nebati, “ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok” diyerek, “Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Bu gelişme sonrası araba almak isteyenler için fiyatlarda 100 bin liralık indirimin yolu açılmıştı. Ancak bugün gelen son dakika haberi sıfır otomobil fiyatlarında indirim bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı.
ÖTV’DE MATRAH GÜNCELLEMESİ İÇİN HAZIRLIK BAŞLADI
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre 2022 Ekim ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında yüzde 14,9 artış yaşandı ancak yıl geneline bakıldığında daralmanın sürdüğü gözleniyor.
Araç satışlarındaki düşüşün en büyük nedeni ise otomotiv sanayinde dünya genelinde yaşanan sorunlar, yurt içinde kurun yüksek seviyelerde olması ve krediye erişimin zorlaşması olarak gösteriliyor. Artan fiyatlar karşısında araç almak isteyenler için ÖTV indirimi değil ancak matrahlarda yeni bir güncelleme yapılacağı duyuruldu.
EN UCUZ ARABA 400 BİN LİRADAN BAŞLIYOR
Şu an piyasada en ucuz araba 400 bin liradan başlıyor. Bu rakamın altında birkaç model araç bulunsa da onlar da tedarik sorunu nedeniyle ‘sadece listede’ gösterilebiliyor.