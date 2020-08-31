Oxford Üniversitesi: Hayvanlardan insana salgın riski artıyor
Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği corona virüs aşısı çalışmalarının başındaki isimlerden Prof. Sarah Gilbert, gelecekteki olası salgınlarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Çin'de başlayan yeni tip corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemiye dönüştü.
Son verilere göre dünya genelinde vaka sayısı 25 milyonun üzerine çıkarken 850 binden fazla insan hayatını kaybetti.
Dünyadaki aşı yarışındaki önemli isimlerden Oxford Üniversitesi'nde profesör Sarah Gilbert geleceğe ilişkin uyarılarda bulundu.