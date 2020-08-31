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  3. 31 Ağustos 2020 16:08

Oxford Üniversitesi: Hayvanlardan insana salgın riski artıyor

Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği corona virüs aşısı çalışmalarının başındaki isimlerden Prof. Sarah Gilbert, gelecekteki olası salgınlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Oxford Üniversitesi: Hayvanlardan insana salgın riski artıyor

Çin'de başlayan yeni tip corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemiye dönüştü.

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Oxford Üniversitesi: Hayvanlardan insana salgın riski artıyor

Son verilere göre dünya genelinde vaka sayısı 25 milyonun üzerine çıkarken 850 binden fazla insan hayatını kaybetti.

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Oxford Üniversitesi: Hayvanlardan insana salgın riski artıyor

Dünyadaki aşı yarışındaki önemli isimlerden Oxford Üniversitesi'nde profesör Sarah Gilbert geleceğe ilişkin uyarılarda bulundu.

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Oxford Üniversitesi: Hayvanlardan insana salgın riski artıyor

İnsanlığın gelecekte de salgın tehlikesi altında olacağını ifade eden Prof. Gilbert, "Nüfus yoğunluğu, seyahat sıklığı ve ormansızlaştırma gibi sebepler bu salgınlara yeniden yol açacak" dedi.

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