Oy pusulaları okullara böyle taşındı

OY TORBALARI EL ARABALARI İLE TAŞINDI İstanbul'daki 39 ilçede olduğu gibi Avcılar'daki İlçe Seçim Kurulu'nda 34 ayrı bina için mühürlenen 877 oy çuvalı saat 04.30'dan itibaren gelen görevlilere saat 05.00'te teslim edildi.