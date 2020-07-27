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  3. 27 Temmuz 2020 16:39

Öyle bir hastalığı var ki... 20 yıldır gün ışığına çıkamıyor!

Fas'ta yaşayan genç kadın nadir görülen hastalığı yüzünden 20 yıldır gün ışığına çıkamıyor. Genç kadının dışarı çıkabilmek için bulduğu yöntem ise bir hayli ilginç...

Öyle bir hastalığı var ki... 20 yıldır gün ışığına çıkamıyor!

Fas'ta yaşayan 28 yaşındaki Fatima Ghazaoui nadir hastalığı ve bu hastalık yüzünden yaşadıklarıyla dünyada gündem olmuş durumda.

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Öyle bir hastalığı var ki... 20 yıldır gün ışığına çıkamıyor!

Fatima Ghazaoui nadir görülen ‘Xeroderma pigmentosum’ hastalığı yüzünden 20 yıldır gün ışığına çıkamadan yaşamak zorunda.

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Öyle bir hastalığı var ki... 20 yıldır gün ışığına çıkamıyor!

Fas’ta yaşayan Fatima Ghazaoui’ya (28) ultraviyole ışınlarından dolayı hasar gören cildin, DNA’nın eşlenme yeteneğinin zarar görmesinden dolayı onarılamadığı bir tür hastalık olan Xeroderma pigmentosum teşhisi kondu.

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Öyle bir hastalığı var ki... 20 yıldır gün ışığına çıkamıyor!

Talihsiz kadın bu hastalık yüzünden henüz 13 yaşında okula gidememeye başlayıp eğitimini yarıda kesmek zorunda kalmış.

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