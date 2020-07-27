Öyle bir hastalığı var ki... 20 yıldır gün ışığına çıkamıyor!
Fas'ta yaşayan genç kadın nadir görülen hastalığı yüzünden 20 yıldır gün ışığına çıkamıyor. Genç kadının dışarı çıkabilmek için bulduğu yöntem ise bir hayli ilginç...
Fas'ta yaşayan 28 yaşındaki Fatima Ghazaoui nadir hastalığı ve bu hastalık yüzünden yaşadıklarıyla dünyada gündem olmuş durumda.
Fatima Ghazaoui nadir görülen ‘Xeroderma pigmentosum’ hastalığı yüzünden 20 yıldır gün ışığına çıkamadan yaşamak zorunda.
Fas’ta yaşayan Fatima Ghazaoui’ya (28) ultraviyole ışınlarından dolayı hasar gören cildin, DNA’nın eşlenme yeteneğinin zarar görmesinden dolayı onarılamadığı bir tür hastalık olan Xeroderma pigmentosum teşhisi kondu.