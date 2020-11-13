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  3. 13 Kasım 2020 11:50

Öyle bir iş kurdu ki paraya para demiyor

İstanbul'da bilgisayar teknolojileri üzerine büyük bir firmada mühendis olarak çalışan ve 3 dil bilen Abdurrahman Kuyucu, 2006'da "tropikal ve sıra dışı meyveler"i tanıtan bir internet sitesi kurdu.

Öyle bir iş kurdu ki paraya para demiyor

Bir süre sonra site raporlarını inceleyen Kuyucu, erişim sağlayanların en çok pikan ceviziyle ilgili açıklamaları tıkladığını gördü.

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Öyle bir iş kurdu ki paraya para demiyor

Kuyucu, hobi olarak başladığı işte, çok yoğun fidan talebiyle karşılaşınca bahçe satın alarak üretim yapmaya karar verdi.

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Öyle bir iş kurdu ki paraya para demiyor

Kariyerini bırakan Kuyucu, önce Yalova, sonra da Adana ve Antalya'da pikan cevizi üzerine üretim ve çalışmalar gerçekleştirdi.

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Öyle bir iş kurdu ki paraya para demiyor

Yurt dışındaki ürünleri de inceleme fırsatı bulan Kuyucu, ailecek Antalya'nın Aksu ilçesinden bahçe satın alarak, tropikal meyvelerin yanı sıra 40 çeşit pikan üretimine başladı.

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